Путин о мессенджере MAX и конкуренции: «Россия добилась полного цифрового суверенитета»

Скриншот трансляции

Блогер Wylsacom во время прямой линии поинтересовался у Президента России Владимира Путина, насколько важным было создание российского мессенджера MAX и сможет ли он конкурировать с другими платформами. Он также предложил Президенту подписаться на свой канал о технологиях в MAX.

Глава государства подчеркнул, что правительства зарубежных стран не позволяли цифровым сервисам соблюдать российские законы.

«Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения», – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что создание MAX стало важным шагом для достижения цифрового суверенитета.

«У нас, в принципе, все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера, и теперь можно с уверенностью сказать: Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия – одна из трех стран, которая им обладает: Соединенные Штаты, Китай и теперь Россия», – заявил он.

Путин добавил, что теперь через MAX можно оказывать ряд услуг, которые ранее были недоступны по соображениям безопасности. Он также указал на важность конкуренции на рынке.

«Я уверен, что и у MAX будут конкуренты. Конкуренция всегда нужна», – сказал Президент.