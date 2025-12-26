news_header_top
Общество 26 декабря 2025 08:14

Минстрой РФ запустит в MAX чат-бот с напоминаниями об оплате ЖКУ

Фото: © «Татар-информ»

Специальный чат-бот в мессенджере MAX будет напоминать жителям России о сроках подачи показаний и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минстроя РФ.

Ранее «Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

Как уточнили в министерстве, домовые чаты будут формироваться органами государственного жилищного надзора, а администрирование возьмут на себя управляющие компании. В случае смены управляющей организации администрирование перейдет к новой компании – при этом участники чата и вся предыдущая переписка сохранятся.

«В чат интегрирован бот "Госуслуги Дом", который напомнит о сроках подачи показаний и оплаты ЖКУ. Функционал чат-бота расширятся и дорабатывается в тесном контакте с пользователями», – сообщил представитель ведомства.

По его словам, в перспективе планируется расширить возможности сервиса, в том числе для подачи заявок в управляющие и ресурсоснабжающие организации, а также в контролирующие органы. Предполагается, что такие обращения будут направляться напрямую в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

В министерстве также отметили, что обязательная отчетность о деятельности управляющих организаций в домовых чатах в MAX пока не предусмотрена. Вместе с тем управляющие организации обязаны размещать отчеты о своей деятельности в мобильном приложении «Госуслуги Дом» и на сайте ГИС ЖКХ.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявлял, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в стране планируется создать домовой чат в мессенджере MAX.

#мессенджер МАХ #минстрой рф
