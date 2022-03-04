Путин подписал закон о санкциях против иностранцев, нарушивших права граждан России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности введения санкций против любых иностранцев, не только граждан США, лиц без гражданства, нарушивших права россиян либо совершивших преступления против них. Соответствующий документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.

Данным документом вносятся изменения, расширяющие закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», действующего с 2012 года. Ранее ограничения были предусмотрены лишь для граждан Штатов.

В частности, для нарушителей может быть введен запрет на въезд в Росстю, налагаться арест на финансовые и другие активы, на сделки с собственностью и инвестициями и прочие ограничения.