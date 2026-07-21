Госдума определила правила обращения криптовалют на российском рынке

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, определяющий правила обращения криптовалют на российском рынке. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Сделки с криптовалютами через посредников смогут совершать как неквалифицированные, так и квалифицированные инвесторы. Для неквалифицированных инвесторов установлен лимит – не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника, доступны будут только наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования.

Квалифицированным инвесторам доступны любые криптовалюты без лимита по сумме, но также после прохождения теста.

Для обращения криптовалют создается регулируемая инфраструктура, в которую войдут как действующие финансовые организации, так и новые участники – криптообменники и цифровые депозитарии. Совершать сделки можно будет также через брокеров и управляющих, в том числе на организованных торгах.

Инвесторы смогут не только покупать и продавать криптовалюту, но и обменивать ее на ценные бумаги и цифровые инструменты, выпускаемые по российскому законодательству.

Экспортеры и импортеры смогут использовать криптовалюту для трансграничных расчетов без ограничений – как с участием посредников, так и напрямую. При этом расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему запрещено. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы о наличии криптовалюты, учитываемой за рубежом.

Закон вводит переходный период для участников рынка до 1 июля 2027 года, в течение которого они должны получить лицензии и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.