Россияне пока не получили возможности приобретать криптовалюту через биржу

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Обычные россияне на данный момент не имеют возможности приобретать криптовалюту через биржевые площадки. На это обратил внимание адвокат Денис Спицын, комментируя решение Центробанка РФ, который создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, пишет издание News.ru.

«Пока рано говорить о полной либерализации криптовалют для рядовых граждан. Опубликованные Банком России проекты нормативных актов касаются в первую очередь инфраструктуры – правил биржевых торгов, требований к цифровым депозитариям и операторам платформ, которые будут вести учет и расчеты», – пояснил юрист.

Специалист констатировал также, что принятый ранее закон о регулировании криптовалют предполагает доступ к организованным торгам в первую очередь квалифицированных инвесторов с помощью лицензированных посредников, а не любого желающего.

Вместе с тем Спицын допустил, что Центробанк в будущем может расширить круг участников криптовалютного рынка.

«Практика показывает, что со временем регуляторы нередко расширяют круг допущенных к торгам в криптовалюте участников, поэтому нельзя исключать появления упрощенных механизмов доступа и для неквалифицированных лиц. Это будет зависеть от последующих актов ЦБ РФ», – уточнил он.

При этом существующее законодательство вводит высокие требования к капиталу депозитариев и операторов, сумма собственных средств которых должна составлять от 50 млн до 250 млн рублей. По оценке эксперта, это правило снижает риски банкротства инфраструктурных участников, однако прямого аналога системы страхования вкладов для криптоактивов пока не предусмотрено.