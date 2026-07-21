Госдума продлила гаражную амнистию до 2031 года

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Государственная Дума ФС РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщает ТАСС.

Новелла была инициирована сенатором Владимиром Якушевым и председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Федеральный закон от 05.04.2021 №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вводящий упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, начал действовать 1 сентября 2021 года.

С этого момента россияне оформили права на примерно 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними. Вместе с тем заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной, и причины тут чаще бытовые, чем юридические – от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности, предположил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Принятый пять лет назад закон отныне дополнен с учетом изменений, которые накопились в земельном законодательстве. Его формулировки приведены в соответствие с актуальной редакцией других норм, чтобы у регистраторов и заявителей не возникало разночтений при оформлении, пояснил парламентарий.

«Упрощенный порядок действует при совпадении трех условий: гараж должен быть капитальным (с прочной связью с землей), возведенным до 29 декабря 2004 года и не признанным судом самовольной постройкой», – напомнил в свою очередь Павел Крашенинников.

По информации на май текущего, 2026 года с начала действия программы в Татарстане оформили 24 884 объекта. Это свыше 9,6 тыс. гаражей и около 15,3 тыс. участков общей площадью 418 тыс. кв. метров.

В программу не включаются самовольные постройки, подземные гаражи при жилых домах и офисных зданиях, а также объекты, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.