Путин подписал закон о новых кредитных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки граждан и бизнеса, предусматривающий в том числе новые кредитные каникулы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла, в частности, предусматривает, что право на кредитные каникулы дается гражданам, в том числе и приобретшим жилье в ипотеку, а также малому и среднему бизнесу, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года.

Желающие воспользоваться кредитными каникулами с 1 марта по 30 сентября смогут обратиться к кредиторам с соответствующим требованием. При этом Правительство страны будет вправе продлить льготный период

Кредитные каникулы будут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера.

Условия предоставления каникул предполагают падение доходов более чем на 30%. Кроме того, кредит не должен быть больше установленного Правительством уровня, а заемщик не должен уже находится на таких каникулах.

Вместе с тем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые уже получали их в связи с пандемией коронавируса.

Помимо этого, закон предполагает возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022 году и IT-компаний в 2022–2024 годах, а также возможность вести деятельность без продления лицензии, упрощение госзакупок и право Правительства оперативно повышать пенсии.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.