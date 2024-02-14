Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: "Татар-Информ"

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в несколько статей Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ. Так, после принятия новеллы пункт «а» части 1 статьи 104.1 УК («Конфискация имущества») предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате публичного распространения заведомо ложной информации о российской армии (статья 207.3 УК, действует с марта 2022 года) и публичных призывов, направленных против безопасности государства (статья 280.4 УК, действует с июля 2022-го).

При этом оговаривается, что при распространении информации, признанной фейковой, речь идет о случаях, когда эти действия были совершены «из корыстных побуждений», а при публикации призывов, направленных против безопасности государства, — о случаях, совершенных «из корыстных побуждений или по найму», а также «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти» либо ненависти или вражды к какой-либо социальной группе.

В свою очередь пункт «в» части 1 статьи 104.1 УК теперь устанавливает конфискацию имущества, ценностей и денег, используемых или предназначенных для финансирования деятельности, направленной против безопасности России, путем совершения каких бы то ни было диверсий.

Кроме того, расширено действие статьи 48 Уголовного кодекса. Она предоставляет суду право лишить осужденного специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления.

Государственная Дума приняла законопроект 31 января. Совет Федерации одобрил его 7 февраля.

Ранее юристы отмечали, что может оказаться конфискованным как имущество, полученное в результате совершения преступления, так и «орудия преступления» (например, компьютеры, планшеты и смартфоны).