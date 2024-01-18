Лидеры фракций ГД разработали законопроект о лишении имущества за фейки об армии

Лидеры фракций Государственной Думы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение информации о Вооруженных силах РФ, признанной недостоверной, и призывы к совершению преступлений против государства, если они совершаются из корыстных побуждений. Речь идет, в частности, о конфискации имущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В случае принятия новеллы окажется ужесточена уголовная ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны, если они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо ненависти или вражды к какой-либо социальной группе.

Инициатива также предполагает конфискацию денег, ценностей и другого имущества за распространение фейков об армии, а также в случае его использования для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности. Также все преступления диверсионной направленности окажутся отнесены к деятельности, направленной против безопасности РФ.

Кроме того, предусматривается лишение специальных, воинских, почетных званий и государственных наград за дискредитацию Вооруженных сил, призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение территориальной целостности, а также к введению санкций против России, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов, реабилитацию нацизма.

Авторами инициативы заявлены Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и лидеры фракций — Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от «Справедливой России — За правду», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Алексей Нечаев от «Новых людей», главы комитетов ГД по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, другие депутаты.

Агентство отмечает, что Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России, Министерство юстиции и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.

Ранее о разработке законопроекта со ссылкой на источники рассказал РБК, Собеседники издания утверждали, что документ подготовили Пискарев и Ямпольская и что Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила его.

По мнению юристов, может оказаться конфискованным как имущество, полученное в результате совершения преступления, так и «орудия преступления» (например, компьютеры, планшеты и смартфоны).