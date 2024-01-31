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Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российской армии
Госдума сегодня на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект о внесении изменении в Уголовный кодекс России, которые предусматривают возможность конфискации имущества за фейки о ВС России и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом передает ТАСС.
Инициативу 22 января внесла группа депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Проект прошел первое чтение 24 января. Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении, внеся в него изменения.
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