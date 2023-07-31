Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для россиян, работающих удаленно из-за рубежа

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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс. Он предусматривает, в том числе, установление единой ставки НДЛФ для физлиц, работающих на российские компании удаленно — из-за рубежа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что для штатных сотрудников эта норма начнет действовать с 2024 года, а для остальных — с 2025-го. Законопроект предусматривает предоставление стандартного налогового вычета родителям, если их дети или подопечные были признаны недееспособными. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

25 декабря прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо отменить преференции для покинувших РФ и ввести для них повышенное налогообложение. 18 мая 2023 года Минфин РФ сообщил о том, что ставка для уехавших россиян, продолживших работу в компаниях из РФ останется на прежнем уровне, не превышающем 15%.