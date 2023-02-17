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Путин подписал закон о бронировании даты при пересечении границы грузовиками
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, требующий от водителей грузовых автомобилей резервировать дату и время при пересечении российской границы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» предусматривают, что с 1 сентября 2023 года Правительство сможет устанавливать перечень автомобильных пунктов пропуска, проезд через которые будет возможен только после резервирования даты и времени, а также перечень автодорог, примыкающих к таким пунктам. Проезд по последним на грузовом транспорте будет возможен лишь после резервирования даты и времени.
Ранее, 24 января, стало известно, что председатель Комитета Государственной Думы по транспорту Евгений Москвичев подготовил новеллу, в случае принятия которой при пересечении государственной границы на автомобиле придется заранее бронировать дату и время.
Позднее Москвичев заявил, что резервировать дату и время пересечения границы на машине обяжут только владельцев грузовиков. При этом из базы ГД исчез текст законопроекта, подготовленного ко второму чтению — документ появился вновь только после доработки, 3 февраля.
Госдума приняла законопроект 9 февраля. В нижней палате парламента тогда уточнили, что реализацией деталей и подготовкой списков въезда в пункты пропуска займутся подведомственные Министерству транспорта организации.
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