В Госдуме раскрыли детали закона о бронировании даты при пересечении российской границы

Бронировать дату и время пересечения российской границы на машине обяжут только владельцев грузовых автомобилей, заявил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, нововведения в первую очередь направлены на то, чтобы помочь водителям, занимающимся грузоперевозками.

«Это касается только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными автомобильными перевозками, чтобы они по 10-15 дней не стояли без еды, без туалета», – приводит его слова «Интерфакс».

Изменения позволят избежать очередей на пунктах пропуска, так как государственная система сама заранее определит конкретный день, конкретное время и минуты пересечения границы, добавил он.

Примечательно, что из базы Госдумы исчез текст законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Напомним, ранее сообщалось, что Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Они предполагают, что при пересечении государственной границы на автомобиле жителям придется заранее резервировать дату и время. Новый порядок пересечения границы планируется установить с 1 марта на год.