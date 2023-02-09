Госдума приняла закон о бронировании даты при пересечении границы грузовиками

Государственная Дума приняла закон о резервировании даты и времени при пересечении российской границы грузовыми автомобилями, используемыми для международных перевозок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пункты пропуска загружены еще со времен пандемии. Логистические маршруты перекраиваются, старые исчезают, появляются новые. Ряд пропускных пунктов на границах испытывает повышенную нагрузку, на многих скапливаются машины <…>. Особенно эти изменения затрагивают водителей коммерческого транспорта, большегрузных машин <…>», — объяснил необходимость принятия новеллы член Комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев.

Согласно документу, с 1 сентября 2023 года Правительство РФ сможет устанавливать перечень автомобильных пунктов пропуска, проезд через которые будет возможен только после резервирования даты и времени, а также перечень автодорог, примыкающих к таким пунктам, проезд по которым на грузовом транспорте будет возможен после резервирования даты и времени.

Реализацией деталей и подготовкой списков въезда в пункты пропуска займутся подведомственные Министерству транспорта организации, уточнил в связи с этим Толмачев.

Ранее, 24 января, стало известно, что председатель Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Они предполагали, что при пересечении государственной границы на автомобиле придется заранее резервировать дату и время.

Позднее Москвичев заявил, что бронировать дату и время пересечения российской границы на машине обяжут только владельцев грузовых автомобилей. При этом из базы Госдумы исчез текст законопроекта, подготовленного ко второму чтению — документ появился вновь только после доработки, 3 февраля.