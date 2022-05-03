Путин подписал указ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия некоторых зарубежных государств. Документ размещен на портале правовой информации.

Так, указ запрещает совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции.

Также запрещается вывозить из России сырье и продукцию, которая выпускается на российской территории, в пользу лиц, попавших под санкции РФ.

Правительству необходимо в течение 10 дней установить перечень лиц, находящихся под рестрикциями.

«Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им специальных экономических мер», — говорится в документе.

Напомним, 23 марта Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки природного газа в недружественные страны в российскую валюту. В конце марта он подписал соответствующий указ.