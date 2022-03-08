Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ограничениях на вывоз из России и ввоз в нее продукции и сырья. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству страны поручено составить перечни продукции, которую до 31 декабря 2022 года будет запрещено вывозить и ввозить, и обеспечить исполнение указа.

На всё, что ввозится и вывозится гражданами России и иностранных государств, а также лицами без гражданства для личного пользования, действие указа не распространяется.

При этом Правительство РФ должно в двухдневный срок определить список государств, в отношении которых будут действовать соответствующие меры.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.