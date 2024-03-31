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Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — сказано в указе, вступающем в силу со дня официального опубликования.
Параллельно должно быть произведено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и страшин, чей срок службы по призыву истек.
Правительству страны, властям регионов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
Руководители федеральных министерств и ведомств должны обеспечить призыв сотрудников возглавляемых ими структур и подведомственных организаций.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин 1 марта подписал указ о призыве части находящихся в запасе на военные сборы.
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