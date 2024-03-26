Шойгу: Мобилизация для создания буферной зоны не потребуется

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что для создания буферной санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных территорий России, не потребуется дополнительная мобилизация.

«Это глупость, полная абсолютно», — цитирует ответ Шойгу РИА «Новости».

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, как сказал российский лидер, будет сложно преодолеть средствам поражения.