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Общество 26 марта 2024 15:47

Шойгу: Мобилизация для создания буферной зоны не потребуется

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Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что для создания буферной санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных территорий России, не потребуется дополнительная мобилизация.

«Это глупость, полная абсолютно», — цитирует ответ Шойгу РИА «Новости».

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, как сказал российский лидер, будет сложно преодолеть средствам поражения.

#Сергей Шойгу #мобилизация
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