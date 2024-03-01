Путин подписал указ о призыве части находящихся в запасе на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве части россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«<…> постановляю <…> призывать в 2024 году граждан <…>, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в тексте указа.

Правительству России и руководителям регионов поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с призывом на военные сборы и их проведением.

Документ включает два пункта (2-й и 3-й) «Для служебного пользования», их содержание засекречено. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Призыв резервистов на военные сборы обычно производится один раз в год. В 2023-м соответствующий указ Владимир Путин подписал 10 мая.

Согласно законодательству РФ, максимальная продолжительность сборов для военнослужащих, находящихся в резерве, обычно составляет два месяца. Вместе с тем за все время нахождения в запасе гражданин может провести на военной службе не более 12 месяцев.

Летом прошлого года в России на пять лет был повышен предельный срок нахождения в запасе для некоторых граждан, о чем сообщал «Татар-информ».