Минниханов возглавит оргкомитет по подготовке «Игр Будущего 2024 года» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавит республиканский оргкомитет по организации киберспортивного турнира «Игры Будущего». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Образовать Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия „Игры Будущего 2024 года“ в Казани», — написано в документе.

Заместителем председателя комитета назначен вице-премьер РТ Шамиль Гафаров. Также в состав вошли главы Минспорта, Минстроя, Минкультуры и Минфина РТ, председатель Госкомитета по туризму и др.

Напомним, турнир пройдет в столице республики в 2024 году, призовой фонд составит 25 млн долларов. Основной площадкой станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Одной из главных особенностей соревнований станут фиджитал-дисциплины, когда киберспорт объединяется с физическим спортом. Всего запланировано участие 256 команд.