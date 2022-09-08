На «Игры будущего» в Казань приедут лучшие мировые команды в киберспорте

Организаторы «Игр Будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году, ведут переговоры об участии в соревнованиях лучших мировых команд в разных киберспортивных дисциплинах. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

«У нас есть договоренности с международной федерацией киберспорта. Прямые контракты с командами мы заключать не можем. В перечне есть список tier-1 команд, которые они обязаны будут привезти в Казань. Мы говорим о топ-20 во всех дисциплинах», – заявил собеседник.

Одной из главных особенностей соревнований станут фиджитал дисциплины, когда киберспорт объединяется с физическим спортом. Всего запланировано участие 256 команд, турнир будет открытый, организаторы постараются привлечь как можно больше известных коллективов, добавил Столяров.

Напомним, что в Казани в 2024 году пройдут «Игры будущего», призовой фонд которых составит 25 млн долларов.