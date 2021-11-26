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Общество
26 ноября 2021  09:56

Погибших на шахте «Листвяжная» спасателей наградят орденами Мужества

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Шесть горноспасателей, погибших накануне во время трагедии в шахте «Листвяжная», посмертно наградят орденами Мужества. О решении сообщает пресс-служба МЧС России.

«Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества (посмертно)», — отметили в ведомстве.

Трагедия унесла жизни 52 человек: 46 шахтеров и шести спасателей. Как ранее рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, спасательные работы на шахте продолжатся через трое суток.

#орден Мужества #награждение посмертно #взрыв в шахте
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