Погибших на шахте «Листвяжная» спасателей наградят орденами Мужества

Шесть горноспасателей, погибших накануне во время трагедии в шахте «Листвяжная», посмертно наградят орденами Мужества. О решении сообщает пресс-служба МЧС России.

«Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества (посмертно)», — отметили в ведомстве.

Трагедия унесла жизни 52 человек: 46 шахтеров и шести спасателей. Как ранее рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, спасательные работы на шахте продолжатся через трое суток.