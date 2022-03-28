Компания Carlsberg уходит с российского рынка

Россию покидает датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов «Балтика»), приостановившая в начале марта инвестиции в производство в стране, сообщает РБК.

«Мы приняли трудное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, это мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершении процесса у нас не будет присутствия в России», — говорится в заявлении компании, которая принесла извинения 8400 сотрудникам, работающим в РФ.

Ранее Carlsberg объявляла о том, что прекращает производство и продажу пива под своим брендом в России, а заводы «Балтика» намеревается выделить в отдельный бизнес.

Нидерландская пивоваренная компания Heineken также сообщила о решении покинуть Россию из-за ситуации на Украине и передать бизнес новому владельцу.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Многие иностранные компании заявили о прекращении деятельности в РФ.