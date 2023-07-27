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Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военкора Журавлева
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества журналиста Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО. Документ опубликован на официальный сайте Президента Российской Федерации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне СВО. Позже министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил посмертно наградить журналиста Ростислава Журавлева орденом Мужества.
Кроме того, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, награждены фотокорреспондент Константин Михальчевский и корреспондент Роман Польшаков.
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