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Глава Минцифры предложил посмертно наградить военкора Журавлева орденом Мужества
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил посмертно наградить журналиста Ростислава Журавлева орденом Мужества. Обращение министра опубликовано в телеграм-канале ведомства.
«Я приношу искренние соболезнования семье Ростислава. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне СВО.
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