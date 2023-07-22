Глава Минцифры предложил посмертно наградить военкора Журавлева орденом Мужества

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил посмертно наградить журналиста Ростислава Журавлева орденом Мужества. Обращение министра опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Я приношу искренние соболезнования семье Ростислава. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне СВО.