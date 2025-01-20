Сегодня Первый Президент РТ, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев принимает поздравления с днем рождения. В его адрес поступают многочисленные поздравления от руководителей государства, регионов и республики, представителей общественности, деятелей науки, образования и культуры, жителей страны и Татарстана.

Так, Президент РФ Владимир Путин поздравил Шаймиева с 88-летием по телефону, а Премьер-министр России Михаил Мишустин, Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, первого зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров, зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, глава Минстроя России Ирек Файзуллин, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие лица отправили именнинику поздравительные письма, сообщает пресс-служба Государственного Советника РТ.

Также первый Президент Татарстана получил поздравительное письмо от Гульсины и Рустама Миннихановых.

Минтимера Шаймиева также поздравили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие руководители республиканских министерств и ведомств.

Поздравительные телеграммы прислали глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

К поздравлениям также присоединились Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов, Основатель благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишер Усманов, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков и другие.

К Минтимеру Шаймиеву с теплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями обратились Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Духовного собрания мусульман России Албир Крганов.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.