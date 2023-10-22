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Путин по-немецки ответил критикам Шредера
Президент РФ Владимир Путин увидел в «нападках» на дружившего с ним экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера свидетельство сближения с симпатизантами нацистов. Эту мысль не только по-русски, но и по-немецки он высказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.
«Что касается бывшего канцлера <...> господина Шредера <...>. Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту... Так вот я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте — главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам (сейчас Роте уже ушел в отставку с поста спикера из-за скандала — прим. Т-и)», — сказал российский лидер.
Путин повторил ключевой момент своего высказывания на немецком языке и добавил: «В Германии много порядочных людей, и уверен — многие это услышат».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Шредер предположил — пойти на мир с Россией Украине в 2022 году помешали США.
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