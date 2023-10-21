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Шредер предположил, что пойти на мир с Россией Украине помешали США
Вооруженное противостояние на Украине можно было бы завершить еще в прошлом, 2022 году при выполнении ряда условий, если бы этому не помешали Соединенные Штаты. Об этом заявил бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Berliner Zeitung.
По словам экс-канцлера, в 2022 году к нему обратились с запросом из Украины, может ли он выступить посредником и передать послание Президенту РФ Владимиру Путину. После этого Шредер составил план прекращения конфликта, состоявший из пяти пунктов.
Первый пункт списка предполагал отказ Украины от планов вступить в НАТО. Второй предусматривал установление в стране двуязычия, отмененного, на взгляд политика, Верховной Радой (русский язык на Украине никогда не обладал статусом государственного — прим. Т-и).
Третье условие подразумевало реализацию в Донбассе схемы урегулирования по образцу Южного Тироля — региона на севере Италии с преимущественно немецкоязычным населением.
Четвертым пунктом должны были стать гарантии безопасности Украине, в том числе от Совета безопасности ООН и Германии. Пятое условие предполагало признание Крымского полуострова российским со сторон Киева. «Пятое: Крым. Крым — это больше, чем просто регион для России, это часть ее истории», — объяснил этот момент Шредер.
Однако, уверен экс-канцлер, украинское руководство не пошло на заключение договоренностей с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что ему «не разрешили». «Мое впечатление: ничего не могло случиться, потому что дальше все решили в Вашингтоне», — резюмировал он.
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