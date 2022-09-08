news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
8 сентября 2022  00:53

Путин планирует встретиться с Си Цзиньпином в Самарканде на саммите ШОС

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин собирается встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Российский лидер рассказал о своих планах председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Их встреча прошла на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил высокого гостя за визит и попросил его передать «самые наилучшие слова и пожелания» своему коллеге — лидеру КНР.  «С Председателем Си Цзиньпином мы скоро увидимся, надеюсь, в Самарканде, в Узбекистане, в рамках мероприятий, связанных с Шанхайской организацией сотрудничества», — заметил он.

Кроме того, Президент РФ пожелал «всем китайским друзьям, всем китайским товарищам» успешного проведения XX съезда Коммунистической партии Китая, который запланирован на октябрь этого года.

В свою очередь Ли Чжаньшу передал Владимиру Путину «самый сердечный привет и наилучшие пожелания» Си Цзиньпина и поблагодарил за выражение соболезнований из-за гибели людей при землетрясении в провинции Сычуань. 

Отдельно китайский политик отметил значение речи Президента РФ на пленарном заседании ВЭФ, назвав это выступление «очень полезным» для его страны.

Саммит ШОС пройдет в узбекском городе Самарканде 15 и 16 сентября, о подготовке к нему ранее сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин #Си Цзиньпин #россия и китай
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100