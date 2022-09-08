Путин планирует встретиться с Си Цзиньпином в Самарканде на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин собирается встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Российский лидер рассказал о своих планах председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Их встреча прошла на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил высокого гостя за визит и попросил его передать «самые наилучшие слова и пожелания» своему коллеге — лидеру КНР. «С Председателем Си Цзиньпином мы скоро увидимся, надеюсь, в Самарканде, в Узбекистане, в рамках мероприятий, связанных с Шанхайской организацией сотрудничества», — заметил он.

Кроме того, Президент РФ пожелал «всем китайским друзьям, всем китайским товарищам» успешного проведения XX съезда Коммунистической партии Китая, который запланирован на октябрь этого года.

В свою очередь Ли Чжаньшу передал Владимиру Путину «самый сердечный привет и наилучшие пожелания» Си Цзиньпина и поблагодарил за выражение соболезнований из-за гибели людей при землетрясении в провинции Сычуань.

Отдельно китайский политик отметил значение речи Президента РФ на пленарном заседании ВЭФ, назвав это выступление «очень полезным» для его страны.

Саммит ШОС пройдет в узбекском городе Самарканде 15 и 16 сентября, о подготовке к нему ранее сообщал «Татар-информ».