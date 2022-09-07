Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Сычуани

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину, а также родным и близким жертв крупного землетрясения в провинции Сычуань. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

В настоящее время сообщается о 74 погибших и 259 получивших травмы во время стихийного бедствия. Еще 26 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.