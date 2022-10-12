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Ру Тат
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Официальная хроника
12 октября 2022  17:13

Путин передал звезду Героя России дочери погибшей на Донбассе Ольги Качуры

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Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с дочерью погибшей Ольги КачурыЕленой Карабет. Глава государства вручил ей звезду Героя России, которой была посмертно награждена ее мать.

«Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали», – сказал Президент, передавая награду дочери погибшей. 

«Хочу, чтобы эта награда хранилась у вас, в вашей семье», – добавил Путин.

Командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура (позывной «Корса») погибла 3 августа. На следующий день Путин подписал указ о присвоении Качуре звания Героя Росии.

Елена Карабет поблагодарила Президента. «Для меня большая честь сегодня находиться тут, встретиться лично с Вами. Хотелось бы, конечно, чтобы мама лично получила эту награду. К сожалению, она погибла, защищая нашу родину», – сказала Карабет.
 

#Владимир Путин #награждение #спецоперация на Украине
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