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Политика
4 августа 2022  09:32

Путин присвоил звание Героя России погибшей в ДНР Ольге Качуре

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре, погибшей в ДНР. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Звание Качуре присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

«Ее бесстрашный боевой путь достоин того, чтобы мы помнили и потомкам передали память о Герое Донецкой Народной Республики, Герое России — Ольге Сергеевне Качуре», – написал в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин, добавив, что сегодня ее проводят в последний путь.

Напомним, о гибели командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковника Ольги Качуры накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

#ДНР #спецоперация на Украине #Герой России
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