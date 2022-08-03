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Общество
3 августа 2022  16:20

Мэр Горловки сообщил о гибели одной из основателей Народной милиции ДНР Ольги Качуры

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Погибла командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура. Об этом мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня черный день для Горловки и республики, — написал он. — Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики, — Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая „Корса“».

Градоначальник добавил, что Ольга Качура была почетным гражданином Горловки, и выразил соболезнования в связи с ее гибелью.

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