Мэр Горловки сообщил о гибели одной из основателей Народной милиции ДНР Ольги Качуры

Погибла командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура. Об этом мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня черный день для Горловки и республики, — написал он. — Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики, — Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая „Корса“».

Градоначальник добавил, что Ольга Качура была почетным гражданином Горловки, и выразил соболезнования в связи с ее гибелью.