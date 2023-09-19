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Путин передал Росимуществу доли норвежской Amedia в типографиях «Прайм Принт»
Президент РФ Владимир Путин передал доли норвежского медиахолдинга Amedia в сети типографий «Прайм Принт» в управление Росимущества. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В документе упоминаются типографии «Прайм Принт» в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Норвежская компания «Амедиа Истерн Юэроп АС» является единственным акционером в Москве, Екатеринбурге и Челябинске и мажоритарным акционером — в Новосибирске и Воронеже.
В апреле прошлого года медиахолдинг Amedia заявил о передаче своего российского бизнеса в управление главному редактору «Новой газеты» и лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову* (недавно Минюст объявил его иностранным агентом). В корпорации тогда пояснили, что из-за действий России на Украине не могут продолжать развивать полиграфический бизнес в стране.
Сам Муратов* впоследствии рассказал РБК, что типографии планировалось продать их менеджменту и что соответствующие документы были направлены в Правительственную комиссию, но власти страны приняли другое решение. По его словам, никакого отношения к этим предприятиям он больше не имеет.
Ранее, в июле, Путин подписал указ о переходе долей Danone и «Балтики» во временное управление РФ.
*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.
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