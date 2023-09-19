Путин передал Росимуществу доли норвежской Amedia в типографиях «Прайм Принт»

Типография

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин передал доли норвежского медиахолдинга Amedia в сети типографий «Прайм Принт» в управление Росимущества. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе упоминаются типографии «Прайм Принт» в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Норвежская компания «Амедиа Истерн Юэроп АС» является единственным акционером в Москве, Екатеринбурге и Челябинске и мажоритарным акционером — в Новосибирске и Воронеже.

В апреле прошлого года медиахолдинг Amedia заявил о передаче своего российского бизнеса в управление главному редактору «Новой газеты» и лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову* (недавно Минюст объявил его иностранным агентом). В корпорации тогда пояснили, что из-за действий России на Украине не могут продолжать развивать полиграфический бизнес в стране.

Сам Муратов* впоследствии рассказал РБК, что типографии планировалось продать их менеджменту и что соответствующие документы были направлены в Правительственную комиссию, но власти страны приняли другое решение. По его словам, никакого отношения к этим предприятиям он больше не имеет.

Ранее, в июле, Путин подписал указ о переходе долей Danone и «Балтики» во временное управление РФ.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. В ответ на ее начало страны Запада стали ужесточать санкции против России и оказывать Украине военную и иную помощь. Представители российских властей не раз заявляли, что все цели СВО будут достигнуты.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.