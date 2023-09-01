Журналист Дмитрий Муратов*, комик Руслан Белый* признаны иноагентами

Реестр иностранных агентов пополнили девять человек и одна организация. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Среди физических лиц, к примеру, оказались главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов* и комик Руслан Белый*. Первый из них включен в реестр за создание и распространение материалов иностранных агентов, трансляцию мнений, которые направлены на формирование негативного отношения к внутренней и внешней политике России.

Белый* объявлен иноагентом за выступления против специальной военной операции и формирование отрицательного образа российских Вооруженных сил.

Помимо них, иноагентами признаны сын Эдварда Радзинского Олег*, экономист Константин Сонин*, журналистка Оксана Баршева*, историк Майрбек Вачагаев*, журналист Денис Катаев*, помощник депутата Заксобрания Калужской области Евгений Карпов* и депутата санкт-петербурнского заксобрания Максим Резник*.

Также в сообщении указано антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva)**. Оно оказалось в реестре за призывы к действиям, которые могли бы нарушить территориальную целостность России, выступления против СВО, распространение недостоверных сведений о решениях и политике органов публичной власти. Организатор движения живет за пределами страны.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.