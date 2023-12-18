Путин ожидает от стран СНГ активного участия в «Играх будущего» в Казани

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Физкультура и спорт являются неотъемлемой частью сотрудничества стран СНГ в гуманитарной сфере, заявил Президент Владимир Путин. Он отметил, что Россия ожидает от государств содружества активного участия в предстоящих Играх будущего и в Играх БРИКС в Казани. Видеообращение российского лидера к участникам заседания Совета глав Правительств СНГ опубликовано на сайте Кремля.

«В феврале в Казани пройдут инновационные Игры будущего, сочетающие классический и киберспорт, а также в июне — Игры БРИКС. Ждем, что спортсмены из государств cодружества примут в них самое активное участие», — сказал Путин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов 13 декабря на церемонии подведения итогов спортивного сезона 2023 года подчеркнул, что проведение фиджитал-игр и Игр БРИКС в столице РТ оставят огромный след в истории.