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Спорт 18 декабря 2023 13:00

Путин ожидает от стран СНГ активного участия в «Играх будущего» в Казани

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Путин ожидает от стран СНГ активного участия в «Играх будущего» в Казани
Фото: kremlin.ru

Физкультура и спорт являются неотъемлемой частью сотрудничества стран СНГ в гуманитарной сфере, заявил Президент Владимир Путин. Он отметил, что Россия ожидает от государств содружества активного участия в предстоящих Играх будущего и в Играх БРИКС в Казани. Видеообращение российского лидера к участникам заседания Совета глав Правительств СНГ опубликовано на сайте Кремля.

«В феврале в Казани пройдут инновационные Игры будущего, сочетающие классический и киберспорт, а также в июне — Игры БРИКС. Ждем, что спортсмены из государств cодружества примут в них самое активное участие», — сказал Путин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов 13 декабря на церемонии подведения итогов спортивного сезона 2023 года подчеркнул, что проведение фиджитал-игр и Игр БРИКС в столице РТ оставят огромный след в истории.

Напомним, Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Кроме того, в столице республики в октябре пройдет саммит БРИКС, на который приглашены главы 26 государств.
#Владимир Путин #игры будущего #СНГ #спорт
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