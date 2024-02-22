Путин ответил на хамское высказывание Байдена

Президент России Владимир Путин прокомментировал хамское высказывание американского коллеги Джо Байдена, отметив, что это «абсолютно адекватная реакция». Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава государства напомнил о своем ответе на вопрос в недавнем интервью о том, кто более выгоден для России на посту Президента США – Джо Байден или Дональд Трамп. Тогда Владимир Путин назвал нынешнего американского Президента более предпочтительным вариантом, добавив, что Россия будет работать с любым лидером, которого выберут американцы.

«Для нас, для России Байден более предпочтительнее. И судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Он же не может мне сказать: „Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог“. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И это реакция абсолютно адекватная — а значит, я был прав», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что всё сказанное во время интервью было адресовано российской, а не американской аудитории.

«Вы спросили, что для нас лучше? Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить: Байден», – заключил Президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенным Штатам должно быть стыдно за хамские высказывания Джо Байдена в отношении российского лидера.