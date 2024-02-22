Песков: Байден позорит США своим хамством в адрес Путина

Соединенным Штатам должно быть стыдно за хамские высказывания Президента Джо Байдена в отношении Президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Байден обозвал Президента России «сукиным сыном». Такие высказывания из уст главы США вряд ли смогут уязвить Владимира Путина, уверен Песков.

«Но это является огромным позором для самой страны, я имею в виду для Соединенных Штатов. То есть если Президент такой страны использует такую лексику — это стыдно должно быть», — заявил пресс-секретарь Президента России журналисту Павлу Зарубину.

По мнению представителя Кремля, эти слова были произнесены в угоду внутриполитическим интересам и напоминают бахвальство «голливудского ковбоя», образу которого Байден так хочет соответствовать.

«Как гражданину России очень хочется сказать ему попросить своих помощников, чтобы они сделали подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание в ваш адрес со стороны Президента Путина. И еще раз — должно быть стыдно», — подчеркнул он.