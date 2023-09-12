Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ ответил на вопрос о том, будет ли в стране вторая волна мобилизации.

«Мы провели частичную мобилизацию. 300 тыс. человек мы призвали. Сейчас у нас последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в ВС и добровольческих подразделениях 270 тыс. человек», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что этот процесс продолжается.

«Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, в какой-то другой стране это возможно или нет. Люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужчины, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелые ранения, все равно идут на это, защищая интересы Родины, – сказал российский лидер.