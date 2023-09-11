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Блинкен: Украина пойдет на переговоры, если РФ будет к этому готова
Украина готова к переговорам с Россией и начнет их, если Президент РФ Владимир Путин проявит готовность к диалогу, но пока нет признаков появления у него «интереса к конструктивной дипломатии». Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC.
Дипломат уточнил, что условия переговоров и то, «где окажутся проведены границы», будет зависеть от мнения Киева. Однако, по его словам, мирные переговоры в данный момент невозможны, потому что «для танго нужны двое». «Все хотят, чтобы эта война закончилась», — добавил он.
Кроме того, Блинкен не согласился с критикой касающихся конфликта на Украине моментов принятой на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели декларации.
Госсекретарь назвал документ «сильным» и добавил, что «зале, за столом, было совершенно ясно — страны ощущают последствия и хотят» прекращения вооруженного противостояния.
Президент США Джо Байден также заявил, что G20 достигли «достаточного согласия» по ситуации на Украине. Ранее МИД Украина раскритиковал итоговое коммюнике Группы двадцати из-за отсутствия формулировок, направленных против РФ.
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