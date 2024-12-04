Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины в 100% на товары из стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в ответ на угрозы избранного Президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС заявил об ослаблении позиций доллара за те четыре года, что американский политик отсутствовал во власти.

«Все-таки вновь избранный Президент [США] четыре года не был в том самом Белом доме <...>. А за это время произошли определенные изменения в экономике <...>. Его преемники, его политические противники очень многое сделали <...>, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», — сказал Путин, выступая на проходящем в Москве форуме ВТБ «Россия зовет!» (цитата по ТАСС).

По мнению российского лидера, доллар сейчас используется как инструмент политической или даже, может быть, вооруженной борьбы, тогда как значимость американской валюты в мировой экономике сокращается в связи с тем, что «доля США в мировой экономике сокращается».

Путин добавил, что сейчас разворачиваются «процессы, связанные с применением других инструментов». При этом он выразил уверенность, что запретить использование новых технологий и инструментов не под силу никому.

Ранее Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС ввести пошлины в 100%, если они будут работать над созданием единой валюты, альтернативной доллару США.