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Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины в 100% на товары из стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в ответ на угрозы избранного Президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС заявил об ослаблении позиций доллара за те четыре года, что американский политик отсутствовал во власти.
«Все-таки вновь избранный Президент [США] четыре года не был в том самом Белом доме <...>. А за это время произошли определенные изменения в экономике <...>. Его преемники, его политические противники очень многое сделали <...>, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», — сказал Путин, выступая на проходящем в Москве форуме ВТБ «Россия зовет!» (цитата по ТАСС).
По мнению российского лидера, доллар сейчас используется как инструмент политической или даже, может быть, вооруженной борьбы, тогда как значимость американской валюты в мировой экономике сокращается в связи с тем, что «доля США в мировой экономике сокращается».
Путин добавил, что сейчас разворачиваются «процессы, связанные с применением других инструментов». При этом он выразил уверенность, что запретить использование новых технологий и инструментов не под силу никому.
Ранее Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС ввести пошлины в 100%, если они будут работать над созданием единой валюты, альтернативной доллару США.
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