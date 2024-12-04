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Путин рассказал, запретят ли биткойн
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Никто не в состоянии запретить биткойн, об этом на форуме «Россия зовет!» заявил Президент России Владимир Путин.
«Биткойн, кто может запретить? Да никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Никто, потому что это новые технологии», – сказал Путин.
Ранее российский лидер сообщил о запуске долевого страхования граждан в РФ.
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