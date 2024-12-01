Трамп потребовал страны БРИКС не создавать свою валюту, иначе он введет пошлины в 100%

47-й президент Соединенных Штатов (официально вступит в должность 20 января) Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС ввести пошлины в 100%, если они продолжат работать над созданием валюты для замены доллару.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами», — написал политик в соцсетях.

Он также добавил, что Штаты ограничат торговлю со странами БРИКС, если те продолжат отказываться от доллара в качестве расчетной валюты, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что реализация обещаний Трампа «завершить конфликт на Украине за 24 часа» все больше покрывается туманом неопределенности. Дело в том, что после его победы команда действующего американского лидера Джо Байдена до предела взвинтила эскалацию конфликта. Причем пока ряд стран НАТО «не исключают» ввода воинских контингентов, сам Трамп хранит загадочное молчание. Подробнее о причинах «ухода Трампа в тень», а также ракетной эскалации, «Орешнике» и саммите ОДКБ – в материале «Татар-информа».