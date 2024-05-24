Путин отправится с двухдневным визитом в Узбекистан

Президент России Владимир Путин 26 мая отправится с двухдневным визитом в Узбекистан по приглашению узбекистанского коллеги Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры планируют обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран в сфере стратегического партнерства и союзничества, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Также Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и республики.

Предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов по итогам переговоров.

Сегодня Президент России находится в Беларуси. Кроме того, в мае российский лидер отправился с государственным визитом в Китай, что стало первой поездкой Путина за границу после его переизбрания на пост Президента РФ.