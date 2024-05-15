Путин прибыл в Китай с государственным визитом

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики Пекин. Об этом сообщает ТАСС.

Это первая поездка российского лидера за границу после его переизбрания. Она имеет статус государственного визита, который является наивысшим в градации зарубежных визитов.

По словам помощника Президента Юрия Ушакова, Китай для первой зарубежной поездки был выбран неслучайно. Это ответ на аналогичный прошлогодний жест Председателя КНР Си Цзиньпина.

Сначала в Пекине Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином. Они проведут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, а также неформально пообщаются с глазу на глаз. Запланированы и другие мероприятия.

В ходе переговоров планируется сконцентрировать внимание на развитии и расширении торгово-экономического взаимодействия. Кроме того, в неформальной обстановке за закрытыми дверями в формате «один плюс четыре» с каждой стороны лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине, рассказал помощник главы российского государства.

Затем Путин посетит город Харбин, административный центр провинции Хэйлунцзян. Там он примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, а также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Президента сопровождают пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых ведомств, главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса, представители 20 российских регионов и крупного бизнеса.

Перед визитом Владимир Путин дал интервью китайскому государственному агентству Xinhua.

Видео: пресс-служба Кремля.