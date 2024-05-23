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Кремль: Путин посетит Белоруссию в мае
Президент России Владимир Путин 23-24 мая посетит Белоруссию с рабочим визитом. Туда его пригласил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет пресс-служба Кремля.
Ожидается, что лидеры двух стран поговорят на актуальные темы, касательно дальнейшего развития отношений между государствами стратегического партнерства и союзничества. Также президенты должны обсудить ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и ключевые моменты международной повестки дня, следует из текста сообщения.
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