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Политика 23 мая 2024 16:35

Кремль: Путин посетит Белоруссию в мае

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Президент России Владимир Путин 23-24 мая посетит Белоруссию с рабочим визитом. Туда его пригласил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет пресс-служба Кремля.

Ожидается, что лидеры двух стран поговорят на актуальные темы, касательно дальнейшего развития отношений между государствами стратегического партнерства и союзничества. Также президенты должны обсудить ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и ключевые моменты международной повестки дня, следует из текста сообщения.

#Владимир Путин #Белоруссия #рабочая поездка
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