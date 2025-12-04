Путин отправился на встречу с Моди на машине индийского Премьера

Прибывший в Индию с двухдневным государственным визитом Президент России Владимир Путин отправился на встречу с индийским Премьер-министром Нарендрой Моди на белом внедорожнике политика, а не на собственном лимузине Aurus. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ сел в автомобиль справа. Это место почетного гостя, так как в Индии, согласно британской традиции, принято левостороннее движение.

До этого Моди лично встретил Путина у трапа самолета. Борт Президента России сел на авиабазе индийских ВВС Палам. Лидеры двух стран встретились в середине красной ковровой дорожки, пожали друг другу руки и обнялись.

После краткого общения политики направились к приветственному стенду, где для них исполнили приветственный танец индийские танцовщицы в сари.

Решение Премьер-министра Индии лично встретить высокого гостя было неожиданным для российской делегации, прокомментировал позднее ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», – пояснил он.

В начале осени Путин и Моди почти час тет-а-тет общались в лимузине перед переговорами в составе делегаций на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Тогда автомобиль был российским.

До этого, в августе, Президент России провел короткий разговор с Президентом США Дональдом Трампом, пока ехал в его автомобиле из аэропорта к месту переговоров в Анкоридже на Аляске.