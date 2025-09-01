Путин и Моди проговорили в машине почти час

Фото: микроблог Премьер-министра Индии Нарендры Моди в соцсети X

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди почти час тет-а-тет общались в лимузине перед переговорами в составе делегаций на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

При этом Путин подвез Моди на своем лимузине Aurus к месту переговоров – отелю Ritz-Carlton, где остановился приехавший на саммит ШОС российский лидер. По информации корреспондента ВГТРК Павла Зарубина, решение было принято на месте и заранее о нем никто ничего не знал.

«После заседания саммита ШОС мы с Президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательны», – прокомментировал этот разговор Моди на своей странице в социальной сети X (прежде Twitter).

Ранее в августе Путин провел короткий разговор с Президентом США Дональдом Трампом, пока ехал в его автомобиле из аэропорта к месту переговоров в Анкоридже на Аляске.