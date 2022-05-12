Путин: Рекордный урожай зерна позволит России с запасом обеспечить внутренние потребности

Президент России Владимир Путин заявил о том, что урожай зерна в этом году может составить 130 млн, включая 87 млн тонн пшеницы. Это станет рекордом за всю историю страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, – конечно, это предварительные оценки, но все-таки – сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы», – сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, такой объем урожая позволит не только обеспечить внутренние потребности государства, но и нарастить поставки на внешний рынок, что важно для российских партнеров.

Путин напомнил, что Россия уверено справляется с внешними вызовами благодаря ответственной макроэкономической политике и своевременным решениям по сохранению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности.

«Наши производственные компании постепенно занимают освободившиеся после ухода недобросовестных партнеров ниши на отечественном рынке, включая товары повседневного спроса, промышленное, сервисное оборудование, строительную и сельскохозяйственную технику», – подчеркнул Президент.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России собирается поддержать аграриев, строителей и бизнес в условиях ограничений. В марте Кабмин направил на поддержку сельхозпредприятий 26 млрд рублей.