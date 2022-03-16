Правительство РФ направит 26 млрд рублей на поддержку сельхозпредприятий

Правительство России планирует направить 26 млрд рублей для помощи системообразующим предприятиям агропромышленного комплекса, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Ранее на субсидирование льготной процентной ставки по кредитам уже было выделено 25 млрд рублей.

Политик также отметила, что молочная отрасль в России очень динамично развивается, несмотря на эпидемию коронавируса.

«Несмотря на пандемию, за последние два года отрасль демонстрировала рост — в шести регионах производство молока превысило 1 млн тонн, Татарстан приблизился к 2 млн тонн», — рассказала она участникам юбилейного съезда производителей и переработчиков молока Молочного союза России.

Абрамченко обратила внимание на то, что на сегодняшний день в связи с санкционным давлением требуется решить большое количество задач.

«Текущая ситуация требует решения множества задач — от логистических проблем и выстраивания новых кооперационных связей как внутри страны, так и за рубежом, до программ господдержки отдельных отраслей», — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, Правительство также направит 10 млрд рублей, чтобы помочь представителям сельскохозяйственной отрасли компенсировать затраты на корма для скота.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ собирается поддержать аграриев, строителей и бизнес в условиях ограничений.